Каскадер из фильмов "Тобол" и "Крым" Олег Наумов погиб на съемках

Предварительно, актер разбился во время исполнения трюка.

Каскадер и актер Олег Наумов погиб несколько дней назад на съемочной площадке за пределами России. Ему было 57 лет, сообщили ТАСС в Гильдии каскадеров России.

Коллеги рассказали, что Наумов получил смертельные травмы во время исполнения трюка — падение с высоты. Также уточняется, что инцидент произошел за пределами страны. Последнее время актер работал инструктором в международной группе профессиональных каскадеров Nomad Stunts. Также он занимался с детьми акробатикой.

Помимо каскадерской работы, Наумова приглашали сниматься в кино как актера. Актер играл в таких фильмах, как "Честь офицера", "Крым", "Береговая охрана", "Тобол" и "Союз спасения".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге погиб бас-гитарист группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян. Рядом с телом музыканта нашли его левую кисть и топор.

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