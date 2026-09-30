Юрист Комитета по строительству рассказала, как помогла уберечь петербуржцев от сомнительных сделок

К юбилейной дате портал "Строительный Петербург" запустил цикл интервью с сотрудниками ведомства.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга в этом году отмечает 30-летие. К юбилейной дате портал "Строительный Петербург" запустил цикл интервью с сотрудниками ведомства, которые рассказывают о своей работе, профессиональном пути и проектах, изменивших город.

Героиней первого выпуска стала главный специалист-юрисконсульт отдела регионального государственного контроля Управления долевого строительства Майя Алтухова. В Комитете она работает 20 лет. За это время специалист участвовала в разработке нормативной базы и консультировала петербуржцев, в том числе в период становления законодательства о долевом строительстве.

Одним из самых важных результатов своей работы Майя Алтухова считает помощь гражданам, которые могли заключить договоры с недобросовестными организациями. По ее словам, специалистам управления удалось отговорить от таких сделок около 50 человек.

Самое большое достижение — помочь на самой начальной стадии, то есть не дать им вляпаться. Майя Алтухова, юрист

В Комитет Майя Алтухова пришла в 2006 году после окончания вуза. Она начинала работу в отделе по развитию застроенных территорий и участвовала в формировании нормативной базы. Позже перешла в направление долевого строительства. В интервью сотрудница ведомства также рассказала о самых запоминающихся случаях из практики и поделилась своим представлением о будущем Петербурга. По ее мнению, город должен одновременно сохранять историческое наследие и продолжать развиваться.

Полную версию интервью читайте на портале "Строительный Петербург".

Видео: портал "Строительный Петербург"