В Петербурге спустили на воду тральщик "Семен Агафонов"

Новое судно названо в честь Героя Советского Союза Семена Агафонова, участника Великой Отечественной и Советско-японской войн.

На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге состоялся спуск на воду морского тральщика "Семен Агафонов". Корабль стал двенадцатым представителем проекта 12700 "Александрит", построенным для Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Смольного.

Новое судно названо в честь Героя Советского Союза Семена Агафонова, участника Великой Отечественной и Советско-японской войн. Корабли этого проекта предназначены для поиска и уничтожения морских мин. Одной из главных особенностей тральщиков серии "Александрит" является монолитный корпус из стеклопластика. Его формируют методом вакуумной инфузии: такой материал не подвержен коррозии и обладает низкой магнитностью, что критически важно при работе с минным оружием.

Средне-Невский судостроительный завод, отметивший 114-летие, за свою историю построил более 700 кораблей и судов, в том числе свыше 200 морских и рейдовых тральщиков. Противоминные корабли предприятие выпускает с 1937 года.

Фото: Правительство Петербурга