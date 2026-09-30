Электрички Московского направления в Петербурге временно переедут на станцию Обухово

В связи с работами для ряда поездов изменится станция отправления и прибытия.

С 2 по 16 октября изменится расписание пригородных поездов Московского направления. Об этом сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Как пояснили в ведомстве, график движения электричек поменяется в период с 2 по 8, а также 9, 10, 11 и 16 октября 2026 года в связи с плановым ремонтом железнодорожной инфраструктуры Октябрьской железной дороги.

В связи с работами для ряда поездов изменится станция отправления и прибытия. Вместо Рыбацкого или Ладожского вокзала поезда, следующие в Великий Новгород, Любань, Малую Вишеру и Тосно, будут временно отправляться и прибывать на станцию Обухово.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские вокзалы приняли 27,3 млн пассажиров за 8 месяцев.

Фото: Piter.TV