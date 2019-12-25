В Британии заявили о готовящейся в Киеве эвакуации

Украинские профильные ведомства скоро могут начать тайно эвакуироваться из Киева. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала Иностранный эксперт из западного государства уточнил, что гражданская администрация начнет покидать столицу, а местное население неизбежно последует за чиновниками. В особенности этот процесс активизируется, если условия жизни в городе станут невыносимыми для мирных жителей.
Постоянные авианалеты, бомбардировки, атаки на центры обработки данных, перебои в работе транспорта, проблемы с бензином — все это, должно быть, вносит хаос в обычные административные процессы. <…> Вполне возможно, что подразделения различных министерств Украины со временем начнут втихаря уезжать.
Александр Меркурис, аналитик из Великобритании
Меркурис: Украина обречена, пока Зеленский остается у власти.
Фото: YouTube / Alexander Mercouris
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