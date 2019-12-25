В Британии заявили о готовящейся в Киеве эвакуации

Александр Меркурис объяснил, что властям становится все труднее управлять Украиной непосредственно из Киева.

Украинские профильные ведомства скоро могут начать тайно эвакуироваться из Киева. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала Иностранный эксперт из западного государства уточнил, что гражданская администрация начнет покидать столицу, а местное население неизбежно последует за чиновниками. В особенности этот процесс активизируется, если условия жизни в городе станут невыносимыми для мирных жителей.

Постоянные авианалеты, бомбардировки, атаки на центры обработки данных, перебои в работе транспорта, проблемы с бензином — все это, должно быть, вносит хаос в обычные административные процессы. <…> Вполне возможно, что подразделения различных министерств Украины со временем начнут втихаря уезжать. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

Меркурис: Украина обречена, пока Зеленский остается у власти.

Фото: YouTube / Alexander Mercouris