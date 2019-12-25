"Звёзды в джунглях": на ТНТ стартует новый сезон реалити-шоу

К премьере проекта в Петербурге подготовили гастрономическую коллаборацию, которая обыгрывает одну из главных особенностей реалити-шоу.

На ТНТ 4 октября состоится премьера нового сезона реалити-шоу "Звёзды в джунглях. Суперсезон". Участникам предстоит отправиться в Доминиканскую Республику, где привычный комфорт останется далеко позади. Чтобы получить еду для лагеря, знаменитостям придется проходить испытания и зарабатывать монеты.

Запасов продуктов у участников практически не будет, поэтому еда станет одной из главных причин бороться за победу в конкурсах. Уже известно, что в новом сезоне появятся Оскар Кучера, Алана Мамаева и Алёна Блин. Им вместе с другими звёздными участниками предстоит провести время в непростых условиях и побороться за главный приз.

К премьере проекта в Петербурге подготовили гастрономическую коллаборацию, которая обыгрывает одну из главных особенностей реалити-шоу — необходимость добывать себе еду. Для зрителей петербургский сервис доставки еды придумал тематический набор роллов с тропическим оформлением. В его составе использовали продукты, которые ассоциируются с рационом участников и атмосферой Доминиканы: ананас, манго, авокадо, тунец и курицу.

Создатели коллаборации решили перенести механику телевизионного проекта в повседневную жизнь: вместо испытаний и борьбы за продукты зрителям предлагают просто заказать еду и наблюдать за тем, как знаменитости справляются с условиями реалити-шоу.

Фото: пресс-служба ТНТ