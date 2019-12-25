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В жилом квартале у станции "Гражданский проспект" построят освещение
Сегодня, 14:45
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В жилом квартале у станции "Гражданский проспект" построят освещение

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Проект реализуют по заказу ГКУ "Управление заказчика" до конца 2027 года.

В Калининском районе Петербурга начались строительно-монтажные работы по созданию системы наружного освещения в жилом квартале, который ограничен Киришской улицей, улицей Руставели, проспектом Просвещения и Гражданским проспектом. Об этом рассказал городской комитет по энергетике 30 сентября. 

Проект реализуют по заказу ГКУ "Управление заказчика" до конца 2027 года, он охватит территорию у станции метро "Гражданский проспект". Всего установят 41 опору, смонтируют 56 светодиодных светильников и восемь прожекторов. 

В настоящее время специалисты разрабатывают траншеи под кабельные линии. Следующий этап – подготовка и установка закладных деталей фундаментов, затем будет монтаж опор и светильников. 

Ранее на Piter.TV: Кубинскую улицу в Московском районе озарят 149 новых фонарей. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Управление заказчика" 

Теги: калининский район, освещение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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