В жилом квартале у станции "Гражданский проспект" построят освещение

Проект реализуют по заказу ГКУ "Управление заказчика" до конца 2027 года.

В Калининском районе Петербурга начались строительно-монтажные работы по созданию системы наружного освещения в жилом квартале, который ограничен Киришской улицей, улицей Руставели, проспектом Просвещения и Гражданским проспектом. Об этом рассказал городской комитет по энергетике 30 сентября.

Проект реализуют по заказу ГКУ "Управление заказчика" до конца 2027 года, он охватит территорию у станции метро "Гражданский проспект". Всего установят 41 опору, смонтируют 56 светодиодных светильников и восемь прожекторов.

В настоящее время специалисты разрабатывают траншеи под кабельные линии. Следующий этап – подготовка и установка закладных деталей фундаментов, затем будет монтаж опор и светильников.

Ранее на Piter.TV: Кубинскую улицу в Московском районе озарят 149 новых фонарей.

Фото: пресс-служба ГКУ "Управление заказчика"