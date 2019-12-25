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При пожаре на улице Комсомола пострадали молодой мужчина и ребенок
Сегодня, 8:56
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При пожаре на улице Комсомола пострадали молодой мужчина и ребенок

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В жилище взорвался аккумулятор от электротранспорта, оставленного на подзарядке.

В Калининском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Как сообщили в МЧС России, информация о возгорании на улице Комсомола, 47, поступила на пульт спасателей 29 сентября в 23:20. В двушке площадью 50 квадратных метров полыхала обстановка. 

По данным 78.ru, в жилище взорвался аккумулятор от электротранспорта, оставленного на подзарядке. В момент происшествия там находились женщина и трое ее детей. В результате травмы и ожоги получили 23-летний мужчина и 11-летняя девочка. Еще двое соседей надышались угарным газом. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. 

Ликвидировали огонь только к 00:47 30 сентября. К тушению пожара привлекали 30 человек личного состава и шесть единиц техники. 

Ранее мы рассказывали о том, что после пожара на Ириновском проспекте мужчину увезли в больницу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: калининский район, пожар
Категории: Пожар, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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