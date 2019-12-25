Петербург потратит почти полмиллиарда на новогоднюю иллюминацию

Тендерная кампания прошла в сжатые сроки: конкурсы были объявлены в августе, а уже в сентябре определились победители.

В Петербурге определены исполнители масштабного проекта по новогоднему оформлению. Подведены итоги 16 государственных конкурсов, общая стоимость которых составила 490 миллионов рублей. Как сообщает "Деловой Петербург", заказчиком работ выступило СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления", подведомственное комитету по печати.

Тендерная кампания прошла в сжатые сроки: конкурсы были объявлены в августе, а уже в сентябре определились победители. Большинство контрактов досталось проверенным подрядчикам, которые ранее уже занимались световым оформлением Северной столицы. Наибольшее число лотов – пять – забрала компания "Светодизайн". Распределение остальных контрактов выглядит следующим образом: "ОМ-Консалтинг" – 3 тендера, "Формула", "Компания Омега" и "Норд Дизайн" – по 2 тендера, ООО "Сго" и ООО "Авангард Медиа Групп" – по одному тендеру. В зону ответственности подрядчиков вошли фасады зданий, мосты и парковые зоны. В этом году световой каркас города претерпит изменения. Дворцовый мост украсит новая инсталляция "Ротонда", Литейный проспект засияет световыми звёздами, а на ограждении моста Александра Невского появятся световые ели.

На Невском проспекте сохранятся традиционные для горожан композиции "Цветок" и "Полукрыло". Стоимость оформления отдельных локаций варьируется: за подсветку Конногвардейского бюджета заплатят 26 миллионов рублей, Александровского сада – 34,5 миллиона. Контракт на 15,9 миллиона рублей охватывает сразу две ключевые точки – Дворцовую площадь и Якорную площадь в Кронштадте. Для создания праздничной атмосферы будут использованы световые арки, гирлянды, подвесы, а также искусственные и живые ели.

Согласно условиям контрактов, оборудование должно быть подготовлено к 30 октября. Полностью смонтировать иллюминацию необходимо до середины декабря. Демонтаж начнется 15 января, а окончательное исполнение всех обязательств по договорам запланировано на июнь 2027 года. При этом один важный тендер на 27 миллионов рублей – за подключение всей световой инфраструктуры к городским сетям — пока остается открытым для заявок. Тем временем эксперты отмечают, что география праздничного света остается прежней: фокус дорогостоящих украшений смещен в исторический центр, в то время как на окраинах города световых композиций по-прежнему не хватает.

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Фото: Piter.TV