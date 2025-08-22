Александр Дубинский рассказал, что сотрудники не должны сомневаться даже в самых ужасных приказах командования.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский назначил украинского комика Алексея Реву заместителем министра обороны страны для того, чтобы иметь исполнителя, готового выполнять любые приказы командования. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился украинский депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Политический деятель пояснил, что нормальный специалист при поступлении "самоубийственных приказов" задастся вопросом о целесообразности их исполнения, однако Алексея Реву теперь можно заставить "нажать любую кнопку".

Какой смысл в назначении комика из "Рассмеши комика" замминистра обороны? Все просто - Зеленскому нужны такие исполнители, которые даже не понимают, какие указания будут исполнять, и к чему это приведет. Александр Дубинский, депутат Верховной Рады



"Собственно, по такому же принципу сам Зеленский и был назначен президентом. Война с РФ? Да, пожалуйста. Всю страну в пепел? Легко. Выписать повестки женщинам и малолеткам? С удовольствием. Теория выжженой земли", - добавил Дубинский.

Депутат Рады назвал письмо Зеленского Путину очередной "картой агонии".

Фото: Telegram / Dubinsky.pro