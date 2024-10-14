Александр Дубинский сообщил о том, что Украина будет не в состоянии выплатить из бюджета взятые на себя обязательства.

Утечка данных из взломанной хакерами базы данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины приблизит крах лидера киевского режима Владимира Зеленского, раскрыв неприятную правду об истинном потерях в личном составе армии. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Политик уточнил, что посчитать выплаты за каждого погибшего бойца, то для властей это будет неподъемная сумма для государственного бюджета, грозящая сделать Украину банкротом на многие десятилетия.

Если на секундочку с момента признания этого количества погибших, которое реально существует, задуматься о реакции в армии, то это же его похоронка... Как только эти цифры записываются в государственный баланс, то Украина больше не получит ни одного доллара и не рассчитается ни с одним кредитором. Поэтому эти обязательства просто хоронят Украину. Александр Дубинский, депутат Украины

Александр Дубинский объяснил зрителям эфира, что украинская экономическая система может просто прекратить свое существование, что приведет к падению режима действующей власти в стране.

Фото и видео: YouTube / Дубинский