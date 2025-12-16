Гимн Ленобласти переосмыслили с балалайкой, баяном и электрогитарой

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о современной обработке гимна региона, которую подготовила молодая группа "Культурные". В новой версии знакомая мелодия зазвучала с балалайкой, баяном и электрогитарой. К 100-летию области коллектив также планирует выпустить клип.

Как вам такое звучание? Та самая мелодия, но теперь — с балалайкой, баяном и электрогитарой. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В преддверии юбилея комитет общественных коммуникаций Ленинградской области проводит конкурс экскурсионных маршрутов и выставку "Локальная идентичность Ленинградской области". Заявки принимаются до 17:00 14 июня 2026 года. Цель конкурса — популяризация исторического и культурного наследия региона через авторские маршруты и живые рассказы о вековой истории области. Критерии оценки заявок, требования к видеовизитке и порядок награждения опубликованы по ссылке.

