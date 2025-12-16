Облачная погода с прояснениями и дождями ожидается в Ленобласти в субботу

В субботу, 30 мая, в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, местами умеренными. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в ночь на 30 мая составит от +3 до +8 градусов, а днём – от +8 до +13 градусов, на западе региона местами до +16 градусов. Ветер будет северных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться, а во второй половине дня существенно не изменится.

Синоптики также предупреждают о возможных заморозках в некоторых районах области, особенно на востоке, где температура может опуститься до +2 градусов.

Влияние циклона: в Петербурге сохраняется пасмурная и сырая погода.

