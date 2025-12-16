  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На следующей неделе в Петербурге воздух прогреется до +25 градусов
Сегодня, 11:43
215
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На следующей неделе в Петербурге воздух прогреется до +25 градусов

0 0

Уже в субботу температура воздуха составит выше +10 градусов.

В Петербург скоро придет потепление, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Уже в субботу температура воздуха составит выше +10 градусов, а осадки прекратятся с воскресенья. Столбик термометра покажет +15 градусов, ослабеет ветер. 

На следующей неделе будем отогреваться, подсыхать и наслаждаться погодой. Осадков по всему региону будет уже мало, только в отдельные дни, ветер преимущественно слабый. 

Александр Колесов, синоптик 

Температура в начале недели будет +15…+20 градусов, с середины недели – до +20…+25 градусов. 

Ранее мы рассказывали о том, что День города в Петербурге в 2026 году стал одним из самых холодных. Было всего +7…+9 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии