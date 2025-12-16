Пятая Технологическая долина появится в Петербурге на Васильевском острове

В Санкт-Петербурге появится пятая Технологическая долина. О планах создания новой точки роста для науки и инноваций сообщил губернатор Александр Беглов. Информацию распространила пресс-служба Смольного.

В городской администрации уточнили, что уже в ближайшие два года начнет функционировать первая из Технологических долин — "ИТМО-Хайпарк". В настоящее время проектируется кампус второй долины под названием "Невская дельта", которая объединит Санкт-Петербургский государственный университет и Морской университет. Также в планах создание третьей долины — "Технополис" Политеха, и четвертой — в Кронштадте, специализирующейся на энергетике.

По словам губернатора, сотрудничество Петербурга с федеральным центром "Сириус" по поручению президента России открывает новые перспективы для развития. В новой, пятой долине определены три ключевых направления. Первое — робототехника, ориентированная на промышленные предприятия города. Второе — инновационно-исследовательская деятельность, охватывающая высшие учебные заведения. Третье — образование, которое привлечет в Петербург талантливых специалистов со всей страны. Основные площадки пятой долины могут разместиться на Васильевском острове.

