Хантавирус встречается в России, угрозы эпидемии нет: мнения инфекциониста и биолога

Заразиться можно не только из-за продуктов жизнедеятельности грызунов, но и в случае употребления немытых овощей и фруктов.

Тревожные новости о распространении хантавируса пришли из Атлантики. На нидерландском круизном лайнере Hondius со 150 людьми на борту произошла вспышка штамма "Андес". Известно о восьми заболевших, трое из них скончались. За жизнь одного из пассажиров борются врачи.

Журналист Piter.tv Мария Гончарова поговорила с биологом Павлом Глазковым и врачом-инфекционистом Алексеем Кожуховым и выяснила, встречается ли этот штамм на территории Петербурга и страны, а также где обитают его переносчики.

Хантавирус у нас известен под менее красивым названием. Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Распространена больше на Дальнем Востоке, редкие случаи были зарегистрированы и у нас. Чаще заражение происходит из-за употребления немытых фруктов и овощей, термически необработанных круп, а также с вдыханием пыли с содержанием продуктов жизнедеятельности грызунов. Что касается недавних случаев хантавируса штамма "Андес" на лайнере и в Израиле, то для России это мало актуально. Грызуны, которые его переносят, у нас не водятся. Могут быть единичные завозные случаи, конечно, но вероятность передачи от человека к человеку крайне мала, для этого нужен тесный и продолжительный контакт. Алексей Кожухов, врач-инфекционист

Отметим, что хантавирус – опасное заболевание, которое передается от грызунов человеку. Болезнь может привести к тяжелому поражению легких и почек.

По данным на май 2026 года, длиннохвостый рисовый хомячок в России никогда не встречался. Вирусологи считают, что, даже в случае завоза вируса в страну, его распространение маловероятно из-за отсутствия природного носителя. Вид распространен в южной части Южной Америки: от северного Чили и северо-западной Аргентины до примерно 50° ю. ш. в Патагонии. Павел Глазков, биолог

Ранее мы сообщали, что вспышку этого вируса в США квалифицировали как чрезвычайную ситуацию.

Материал подготовила Мария Гончарова для Piter.tv

