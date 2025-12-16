Биржевой мост встал в пробках из-за визита первых лиц государства на ПМЭФ

С 3 по 6 июня в городе проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

В пятницу, 5 июня, в центре Петербурга ввели временные ограничения движения. По данным сервиса "Яндекс.Карты", для транспорта перекрывали Биржевой, Троицкий и Дворцовый мосты, а также участки рядом с Исаакиевской и Дворцовой площадями.

Такие меры связаны с обеспечением безопасности проезда первых лиц государства. С 3 по 6 июня в городе проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме основатель "Группы ЛСР" Андрей Молчанов заявил о планах по строительству на северном намыве Васильевского острова копии знаменитой башни Татлина. По его словам, монумент станет "изюминкой" нового жилого квартала. Изначально художник-авангардист Владимир Татлин задумывал 400-метровое сооружение, но девелопер отметил, что такую высоту сейчас вряд ли согласуют. Вместо этого предлагается построить 100-метровую достопримечательность, которая будет "очень красивой зоной притяжения" для горожан и гостей города.