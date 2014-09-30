В реке Ижоре нашли мертвую рыбу и наплавной мусор

Информация о массовой гибели водно-биологических ресурсов уже передана в территориальное управление Росрыболовства для оценки ущерба.

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора провели выездное обследование состояния реки Ижоры. По данным пресс-службы ведомства, экологи изучили акваторию в границах Колпинского района.

В ходе обследования специалисты обнаружили ручей без названия. Пробы воды из него не показали признаков химического загрязнения или посторонних запахов. Однако рядом с водотоком была найдена труба, часть которой оказалась заглублена непосредственно в реку. На момент проверки сточных вод из неё зафиксировано не было.

Главной экологической проблемой стало существенное понижение уровня воды в Ижоре, из-за чего обнажились донные отложения. Инспекторы зафиксировали на поверхности наплавной мусор, активное цветение водорослей и гнилостный запах. Вода характеризовалась повышенной мутностью. В ряде локаций была обнаружена погибшая рыба.

Информация о массовой гибели водно-биологических ресурсов уже передана в территориальное управление Росрыболовства для оценки ущерба. В настоящее время инспекторы устанавливают владельца найденной трубы.

Ранее мы сообщили о том, что Росприроднадзор подал в суд на владельца затонувшего дебаркадера за загрязнение Большой Невки.

Видео: СЗМУ Росприроднадзора