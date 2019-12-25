В Пентагоне рассказали о судьбе мужчины, которого приговорили к смертной казни.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп дал свое согласие на казнь через расстрел гражданина США палестинского происхождения, военного врача-психиатра Нидала Хасана. Известно, что мужчина в 2009 году открыл стрельбу на базе Форт-Худ. Злоумышленнику удлось убить 13 человек и ранить еще 32. Соответствующее заявление через социальные сети сделал помощник шефа Пентагона Пита Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл.

Военный министр Пит Хегсет рекомендовал, а президент Дональд Трамп одобрил казнь через расстрел в исполнении расстрельной команды Армии США для осужденного террориста Нидала Малика Хасана, который в 2009 году открыл огонь по безоружным американским военнослужащим в Форт-Худе. Во время нападения он убил 13 человек и ранил 32. Шон Парнелл, помощник военного министра США по связям с общественностью

Напомним, что данный случай стал крупнейшим преступлением такого рода, когда-либо совершавшимся на территории американских баз. При задержании в ноябре 2009 года Нидал Хасан получил несколько ранений Далее мужчина остался парализован ниже пояса. В августе 2013 года жюри присяжных единогласно приговорило американца к смертной казни. Суд проводился на территории Форт-Худа. Военный защищал себя самостоятельно. Он не пытался доказать свою невиновность.

Трамп выразил недоумение по поводу неудавшейся казни Кристы Пайк.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Sean Parnell