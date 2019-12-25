Элбридж Колби на заседании заметил, что в ударах ВСУ по российской территории мало ценности с военной точки зрения.

Заместитель американского военного министра по политическим делам Элбридж Колби покинул официальную рабочую встречу с европейскими партнерами, так и не заслушав доклад министра обороны Украины Евгения Хмары. Соответствующими сведениями поделились иностранные корреспонденты из газеты The Daily Telegraph со ссылкой на собственный источник из делегации Германии. Этот инцидент зафиксирован 17 ноября во время заседания в Брюсселе западной контактной группы, которая координирует поставки вооружений для Украины.

В СМИ сообщили, что американский чиновник из военного ведомства вместе с журналистами покинул встречу. Таким образом он не выслушал засекреченный доклад киевского режима о ходе боевых действий со стороны украинского министра по обороне Евгения Хмары. Далее вашингтонскую администрации президента-республиканца Дональда Трампа на заседании представлял постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Ранее упоминалось, что выступая перед заседанием контактной группы в Брюсселе, заместитель шефа Пентагона говорил коллегам о том, что "глубокие удары" ВСУ "неэффективны в плане движения к завершению конфликта".

NBC: глава Пентагона может уйти в отставку.

Фото: Phxere.com