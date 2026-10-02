Трамп выразил недоумение по поводу неудавшейся казни Кристы Пайк

Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с неудавшейся казнью в Теннесси.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп выразил недоумение по поводу неудавшейся казни осужденной Кристы Пайк. Иностранный политический лидер задался вопросом о том, как приговоренная к смерти смогла выжить. Соответствующее заявление местным журналистами сделал лидер из Белого дома. Он ответил на просьбу корреспондентов прокомментировать неудавшуюся казнь в штате Теннесси. По мнению главы США, речь идет об интересной ситуации. Он объяснил, что процесс не должен был быть сложным. Однако, по какой-то причине, препарат с инъекцией не совсем сработал.

Что ж, это была интересная ситуация. Была казнь, препарат не совсем сработал. Дональд Трамп, глава США

В ходе общения с журналистами Дональд Трамп не стал уточнять, будет ли в дальнейшем судебный приговор приведён в исполнение. Он заметил, что об этом следует спрашивать местные власти.

Осужденная из Теннесси находится в критическом состоянии после неудавшейся казни.

Фото и видео: Белый дом