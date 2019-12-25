Новые игровые и спортивные пространства открылись на Гаванской улице

Все работы выполнены с учетом потребностей горожан, которые живут здесь и ежедневно проводят время во дворе.

Два новых камерных пространства открылись в шаговой доступности для жителей Васильевского острова. На Гаванской улице в рамках программы "Петербургские дворы" и за счет субсидий из городского бюджета были приведены в порядок внутриквартальные территории у домов 37 литера А и 34 литера А. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По адресу Гаванская, дом 37, литера А, выполнено благоустройство на площади почти 1,5 тыс. кв. м. Для юных жителей здесь появилась современная площадка для игр, оснащенная качалками и горкой. У дома 34 литера А акцент сделан на возможность тренировок под открытым небом. В этой локации оборудована воркаут-зона с турниками, шведской стенкой и рукоходом. Неподалеку для спокойного отдыха установлены качели-диван с навесом.

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В обоих обновленных дворах восстановлены газоны и высажены дополнительные растения. Для комфорта жителей установлены новые скамьи и урны, смонтировано ограждение, а пешеходные коммуникации вымощены тротуарной плиткой "Старый город". Все работы выполнены с учетом потребностей горожан, которые живут здесь и ежедневно проводят время во дворе.

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Фото: Правительство Петербурга