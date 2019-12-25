Пауки-летуны атаковали участки жителей Ленинградской областей

Эти пауки окутывают паутиной здания и деревья, поэтому люди иногда путают с первым снегом.

Молодые пауки-летуны массово появились в ряде регионов, включая Ленинградскую и Калининградскую области. Членистоногое животное оставляет после себя десятки метров паутины, сообщил Telegram-канал Shot.

Пауки окутывают паутиной дома, деревья и землю, из-за чего ее принимают за первый снег. Теплая погода способствует тому, что пауки выпускают нити, которые подхватывают даже слабые ветры и перемещают на большие расстояния.

Обитают такие пауки практически по всей территории России, от средней полосы и Северо-Запада до Урала и Сибири. Для людей эти животные не опасны, они предпочитают питаться мухами и другими мелкими насекомыми. Народная примета связывает обилие паутины осенью с грядущими зимними холодами.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге женщина обнаружила на участке паука-осу аргиопу Брюнниха.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)