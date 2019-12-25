Технолог назвала главную ошибку хранения хлеба, от чего он быстро покрывается плесенью

Нелли Львович объяснила, как сохранить хлеб в хорошем состоянии на долгий срок.

Хлеб не следует убирать в полиэтиленовый пакет до того момента, пока он полностью не остыл. В противном случае внутри упаковки образуется конденсат и создаются благоприятные условия для развития плесени. Соответствующее заявление сделала журналистам телеканала "360.ru" автор Telegram-канала "Про еду от кандидата наук" Нелли Львович. Специалист объяснила, что полиэтилен не является плохим способом хранения, так как он помогает продукту сохранять влагу в том случае, если продукт предварительно полностью охладили. Таким образом эта упаковка хороша для длительного хранения.

Нельзя горячий хлеб упаковывать в пакеты, потому что вы создаете парниковый эффект. Вода испаряется, конденсируется на стенке пакета, и это прекрасное условие для развития плесени. Нелли Львович, эксперт

Технолог добавил, что бумага, пергамент или ткань позволяют влаге быстрее уходить, поэтому хлеб меньше подвержен плесневению. Однако при этом он быстрее черствеет. При необходимости более длительного срока хранения важно убирать продукт в холодильник. Перед употреблением хлеб можно разогреть.

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