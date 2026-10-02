В США уверены, что вместе с Киевом России проиграют и страны НАТО.

Москва начала разрывать транспортную инфраструктуру Украины, нанося соседнему государству огромный ущерб. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный эксперт пояснил зрителям программы, что российское руководство не только одержит победу над противником, но также и на всем блоком НАТО. Это связано с тем, что будущее Североатлантического военного альянса тесно связано с ходом вооруженного конфликта на украинской территории. Поэтому сейчас генеральному секретарю НАТО Марку Рютте приходится делать вид, что якобы сейчас все идет по плану коллективного Запада.

Русские разрывают транспортную сеть внутри Украины, а сейчас они принялись за коммуникации. Ущерб просто огромен. Украина не может даже приблизиться к чему-то подобному в отношении России... Это только вопрос времени, когда украинцы проиграют и будут вынуждены пойти на мир. Джон Миршаймер, эксперт

Профессор Миршаймер: Киев дает Москве стимул добиваться более жесткой сделки.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive