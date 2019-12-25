Еврокомиссия опровергла утверждение Зеленского о нехватке на Украине 27 млрд евро

Утверждения президента Украины Владимира Зеленской о нехватке бюджетного финансирования в 27 миллиардов евро не соответствуют действительности. Об этом на брифинге заявила руководитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.
Представитель ЕК отметила, что с западной стороны никогда не поступало сообщений, что Киеву не хватает бюджетного финансирования. Об этом лишь сообщалось в СМИ.
Вчера мы провели консультации и пришли к выводу, что этой нехватки нет.
Паула Пинью, глава пресс-службы Еврокомиссии
Накануне Европейский союз отказал Зеленскому в дополнительном финансировании на 27 миллиардов евро. Также он просил ускорить выплаты в рамках кредита на 90 миллиардов евро, чтобы покрыть неожиданный дефицит военного финансирования в 2026 году.
Ранее Зеленский признал, что в мире нет таких ресурсов от военно-промышленного комплекса, достаточных для победы над российской армией.
Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все