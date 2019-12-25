Мара Кос объяснила, что срок устанавливал Владимир зеленский.

Европейский комиссар по вопросам расширения сообщества Марта Кос рассказала западным журналистам о том, что вступление Украины в Европейский союз с начала 2027 года будет невозможно. Такой комментарий чиновница из регионального сообщества дала в интервью газете Corriere della Sera. Эксперт отметила, что такую дату установил сам ли дер киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких поблажек коллективный Брюссель делать властям с Банковой улицы не будет. В ЕС заметили, что в процессе приема нет привилегий.

Дата 1 января 2027 года была установлена Владимиром Зеленским. Процесс вступления основан на заслугах, и очевидно, что эта дата нереальна. Я понимаю, что Киев и многие другие рассматривают членство в ЕС как гарантию безопасности. Конфликт на Украине изменил европейскую геополитику, и одним из последствий этого является то, что расширение вновь стало приоритетом не только для Украины, но и для других стран. Марта Кос, еврокомиссар

Европейский комиссар заметила, что сейчас к выполнению необходимых условий для вступления наиболее близка Черногория. Когда эта страна будет полностью соответствовать критериям, что, ориентировочно, произойдет в конце 2026 или начале 2027 года, то ЕС будет решать вопрос о том, как подготовить ее к вступлению в сообщество. Далее в списке значится Албания, а за ней заявлены Молдавия и Украина.

Молдавии придется отказаться от газа из РФ к концу 2027 года.

Фото: YouTube / Vijesti Online