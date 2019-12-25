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Захарова иронично ответила на слова Макрона о потере ЕС дешёвого газа из РФ
Сегодня, 7:42
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Захарова иронично ответила на слова Макрона о потере ЕС дешёвого газа из РФ

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В Москве иронично прокомментировали слова французского президента Эмманюэля Макрона об утрате европейской конкурентоспособности. Соответствующей информацией с общественностью поделилась с подписчиками собственного Telegram-канала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны  в посте привела отрывок из выступления главы Елисейского дворца на экономическом форуме в Мадриде. Она возглавила сообщение в качестве шутки темой школьного сочинения "Как я провел этим летом". В частности, ранее Эммманюэль Макрон признался в том, что российский природный газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, но Европа сама от него отказалась.

Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

",Таким образом чиновница процитировала слова героя Евгения Евстигнеева из фильма "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен".

Захарова назвала выступление Канье Уэста в Петербурге недопустимым.

Фото: МИД России

Теги: евросоюз, мария захарова, мид, природный газ
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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