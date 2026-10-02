Экипаж миссии Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым перешел на борт МКС

Сергей Тетерятников вошел в экипаж космического корабля Crew Dragon.

Экипаж американского корабля Crew Dragon компании миллиардера Илона Маска SpaceX, в состав которого входит российский космонавт Сергей Тетерятников, перешел на борт Международной космической станции (МКС). Официальная трансляция данного события велась на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Прибывший экипаж миссии Crew-13 встречали космонавты от государственной корпорации "Роскосмос" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, а также астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Спасибо за эту возможность. Спасибо, NASA. Спасибо, SpaceX. Спасибо, Роскосмос. Я счастлив, что это моя работа. обращение Сергея Тетерятникова к зрителям

Напомним, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с корабля Crew Dragon осуществлялся с космодрома, расположенного на мысе Канаверал 1 октября в 11:10 утра по местному времени (в 18:10 вечера по московскому времени). Стыковка Crew Dragon с МКС состоялась в 19:05 вечера по времени Восточного побережья США (в 02:05 утра по Москве 2 октября). Вместе с Сергеем Тетерятниковым на околоземную орбитальную станцию прибыли астронавты из NASA Люк Дилейни и Джессика Уоткинс. Также на объекте находится астронавт от Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

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Фото и видео: YouTube / NASA