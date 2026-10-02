Глава США рассказал о том, что цены на топливо постепенно снижаются.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе может попросить европейских партнеров начать поставки на мировые рынки своих запасов дизельного топлива. Соответствующее заявление местным журналистами сделал американский лидер из Белого дома. Иностранный политик добавил, что сейчас страны регионального сообщества сталкиваются с такими серьезными проблемами, что коллективный Брюссель просто "пожирают заживо". Глава США убежден также в том, что мировые цены на нефть начнут снижаться сразу после завершения вооруженных действий США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке.

В Техасе журналисты спросили главу государства, обратится ли он к европейским странам с соответствующей просьбой. "Мы можем сделать это. У них есть некоторый объем дизельного топлива, но цены снижаются. Все цены снижаются. Дональд Трамп, глава США

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Фото и видео: Белый дом