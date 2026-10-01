Глава США объяснил, как страна решает проблему энергетического кризиса.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что вооруженный конфликт вокруг Украины и удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) якобы стали ключевым фактором, который спровоцировал напряженность на мировом рынке дизельного топлива. Соответствующее заявление сделал глава государства в рамках своего выступления перед местными журналистами на мероприятии в Белом доме. На встрече министр по энергетике Крис Райт признал факт того, что США о-прежнему испытывают нехватку дизельного топлива. По утверждению иностранного чиновника, дефицит во многом обусловлен прекращением экспорта этого энергетического ресурса из России, также перебоями с поставками из стран Ближнего Востока и Китая.

То, что произошло в России с Украиной, стало действительно самой большой проблемой для дизеля. Дональд Трамп, глава США

Трамп: Гейтс больше не считает, что ИИ приведет к гибели 1 млрд человек.

Фото и видео: Белый дом