В Москве позитивно оценил слова литовского чиновника о необходимости доказательств.

В Москве охарактеризовали как "необычно мудрые" слова премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса об отсутствии у натовского руководства доказательств якобы подготовки Россией нападения на страны Европейского союза. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля

Необычно мудрые слова премьер-министра Литвы, который открыто говорит, что истерия ЕС вокруг "угрозы со стороны России" не основана ни на каких фактах. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Ранее Миндаугас Синкявичюс выступил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического военного альянса Марком Рютте Прибалтийский чиновник заметил, что у разведывательных служб блока нет "реальных доказательств" подготовки Москвой каких-либо действий против стран региона.

Дмитриев назвал неудивительным желание Киева продолжать конфликт с Россией.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev