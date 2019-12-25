Полиция начала проверку Say Agency после отмены концертов Канье Уэста

Покупатели билетов пожаловались на организаторов концертов Канье Уэста.

Полиция проводит проверку в отношении компании Say Agency, организовывавшей отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге. Правоохранители проверяют обстоятельства на предмет возможного мошенничества, сообщила "Фонтанка".

По данным издания, материалы собирает УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга. В дальнейшем их планируют передать в центральный аппарат МВД, поскольку компания Say Agency зарегистрирована в Москве.

Поводом для проверки стали обращения покупателей билетов. Как сообщает "Фонтанка", один из петербуржцев обратился к депутату, после чего информация была передана в правоохранительные органы. Покупатель приобрел билеты для своих детей на сумму 150 тыс. руб. и столкнулся с проблемами при возврате средств.

Ранее сообщалось, что концерты Канье Уэста должны были пройти в Петербурге 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Билеты поступили в продажу, однако позднее площадка заявила, что договор аренды с Say Agency заключен не был. Организаторы при этом продолжали сообщать о подготовке выступлений.

30 сентября Say Agency официально объявило об отмене концертов. Организаторы сообщили, что выступления в запланированные даты не состоятся, а возможность оформить возврат денежных средств за приобретенные билеты откроется 12 октября.

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Фото: Piter.TV