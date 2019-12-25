В Колпино перед судом предстанет мошенник, выманивший у двух человек 1,5 млн рублей под предлогом продажи бань

Для создания видимости легальной деятельности он общался с покупателями по телефону, высылал им фиктивные договоры и счета на оплату.

Прокуратура Колпинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ ("мошенничество в крупном размере").

По версии следствия, в июле 2025 года мужчина разместил в интернете объявление о продаже каркасных бань по заниженной цене для привлечения клиентов. Для создания видимости легальной деятельности он общался с покупателями по телефону, высылал им фиктивные договоры и счета на оплату.

Получив предоплату от двух граждан на общую сумму около 1,5 миллиона рублей, обвиняемый перестал выходить на связь и не выполнил обязательства по поставке товара в оговоренные сроки.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что суд обязал "Жилкомсервис" выплатить петербурженке почти 400 тысяч рублей за упавшую на Mercedes штукатурку.

Фото: Piter.TV