Ожидаемый в октябре концерт Канье Уэста в Петербурге официально отменили

Организаторы отменили выступления Канье Уэста 10 и 11 октября.

Концерты американского рэпера Канье Уэста, также известного как Ye, в Санкт-Петербурге официально отменили. Об этом сообщило агентство Say Agency, занимавшееся организацией выступлений.

Концерты планировали провести 10 и 11 октября. Организаторы сообщили, что выступления артиста в указанные даты не состоятся. Возможность оформить возврат денежных средств за приобретенные билеты откроется 12 октября. Покупателям рекомендовали обращаться по вопросу возврата к организатору.

Ранее об отмене концертов в Петербурге заявило американское агентство Access Opera, которое выступает партнером тура Канье Уэста. Представители компании также рекомендовали владельцам билетов обращаться в Say Agency для возврата денежных средств.

Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".

Фото: сайт Say Agency