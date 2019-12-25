В Ленобласти почтили память погибшего 30 лет назад Валерия Стовбы

В Рахье возложили цветы к мемориалу Герою России Валерию Стовбе.

В поселке Рахье Ленинградской области почтили память Героя России, капитана Валерия Стовбы. Траурный митинг состоялся в 30-ю годовщину его гибели. На церемонии собрались родственники и друзья военнослужащего, его сослуживцы, ветераны пограничного управления ФСБ и школьники.

У мемориала в виде винта вертолета Ми-8 участники митинга возложили цветы. Как сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области, 30 лет назад экипаж Стовбы выполнял боевую задачу в районе таджико-афганской границы.

Во время полета бортинженер обнаружил минометную батарею противника и открыл по ней огонь. В результате выполнения задания Валерий Стовба погиб. Память о военнослужащем сохраняется в его родном поселке. В Рахье установлен мемориал, посвященный герою, а одна из улиц названа в его честь.

Вдова Валерия Стовбы спустя годы продолжает помнить их последний телефонный разговор.

Ранее гендиректор "Ленфильма" заявил, что киностудии потребуется время для восстановления позиций.

Фото: администрация Ленобласти