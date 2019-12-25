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Мать Сергея Соседова появилась на церемонии прощания с критиком
Вчера, 22:17
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Мать Сергея Соседова появилась на церемонии прощания с критиком

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Разбитая горем 90-летняя мать Сергея Соседова пришла на его похороны.

90-летняя мать Сергея Соседова пришла проститься с сыном на церемонию прощания в Москве. Женщину сопровождал старший брат музыкального критика. Об этом сообщает KP.RU с места событий.

Мать Соседова подошла к гробу сына в Большом зале Троекуровского кладбища, где проходит прощальная церемония. Рядом с женщиной находился ее старший сын.

После завершения церемонии Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области. Могила критика будет расположена рядом с местом захоронения его отца.

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Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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