Акция "Свеча памяти" на Дворцовой: петербуржцы зажгли 120 тыс. свечей в память о начале войны

После минуты молчания участники акции установили свечи в общую огненную картину.

В ночь на 22 июня на Дворцовой площади Петербурга прошла акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби, 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и единству народов в борьбе с фашизмом в годы блокады Ленинграда. На месте побывал корреспондент Piter.TV.

Участников акции, среди которых были ветераны специальной военной операции, блокадники и представители молодежных организаций, приветствовал губернатор Александр Беглов. Он отметил, что Петербург в эти минуты зажигает свечи памяти вместе со всей страной. Беглов подчеркнул, что 85 лет назад началась самая страшная война, и для Ленинграда это особенно скорбный день, когда город ждала блокада, более миллиона погибших, холод и голод. Он также отметил, что своим мужеством и любовью к Родине жители города спасли Ленинград.

После минуты молчания участники акции установили свечи в общую огненную картину. Главным визуальным образом стали очертания легендарной "полуторки" ГАЗ-АА – автомобиля Дороги жизни, доставлявшего в осаждённый город продовольствие и медикаменты, эвакуировавшего жителей и обеспечивавшего связь Ленинграда с Большой землёй. Для создания картины размером 40 на 30 метров было использовано 120 тысяч свечей.

Огонь для зажжения композиции доставили с Пискаревского мемориального кладбища в специальной капсуле. После торжественной церемонии участники акции одновременно зажгли свечи, превратив Дворцовую площадь в живое полотно памяти. Акция "Свеча памяти" проходит на Дворцовой с 2015 года и в этот раз собрала множество участников, включая членов молодежных патриотических движений и ветеранов.

Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский вместе с активистами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провел патриотическую акцию под названием "Река памяти". На Дворцовой набережной участники акции установили 1418 лампад со свечами, что символизирует количество дней, которые длилась Великая Отечественная война. Каждая лампада была размещена на табличке с указанием ключевых дат и значимых событий военных лет, создавая таким образом живую хронологию трагических и героических моментов истории.

Фото и видео: Piter.TV