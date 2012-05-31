В Петербурге завершили второй этап ремонта Литейного моста

На период ремонта движение автомобилей переключат на уже подготовленные полосы. Транспорт будет двигаться по 2 полосам в каждом направлении.

В Санкт-Петербурге продолжается ремонт Литейного моста. Специалисты завершили второй этап работ и подготовили переправу к финальной стадии обновления дорожного покрытия.

На Литейном мосту в Петербурге уложили более 3 тыс. квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Сейчас завершается второй этап ремонта путепровода. Следующий этап начнется 2 августа и станет заключительным в обновлении дорожного покрытия. Работы будут проходить на крайних полосах моста и продлятся до 13 августа включительно.Кроме того, специалисты займутся ремонтом съездов с Пироговской набережной на Литейный мост и на набережную Кутузова. Эти работы начнутся 12 августа. На следующий день, 13 августа, ремонт пройдет на съездах с Воскресенской набережной и на Арсенальную набережную. В эти дни движение по указанным участкам будет временно закрыто. Всего в рамках ремонта на Литейном мосту планируется обновить более 11,5 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Напомним, как рассказывал синоптик Александр Колесов, после жаркой погоды Северная столица и Ленинградская область окажутся под влиянием циклона.

Фото: Piter.TV