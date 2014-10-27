Циклон принесет похолодание и дожди в Петербург с 21 июля

В регион приходит циклон из Калининграда. Он принесет дожди, сильный ветер и снижение температуры до +14...+16 градусов.

После жаркой погоды Санкт Петербург и Ленинградская область окажутся под влиянием циклона, который смещается из района Калининграда. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, наиболее прохладным днем недели станет 21 июля.

Во вторник ожидается усиление северо восточного ветра до 8 13 м/с, а на акваториях его порывы будут еще сильнее. Осадки прогнозируются практически на протяжении всего дня.

Температура воздуха в Санкт Петербурге не превысит +14...+16 градусов. На юге Ленинградской области воздух прогреется до +18...+20 градусов.

К вечеру дожди в городе должны прекратиться, однако на Карельском перешейке они сохранятся. По прогнозам синоптиков, влияние циклона продлится около 3 дней. В среду и четверг местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, а дневная температура останется в пределах +18...+20 градусов. Улучшение погодных условий ожидается к пятнице. После ухода циклона осадки прекратятся, температура вновь превысит +20 градусов, а предстоящие выходные, по предварительным данным, будут теплыми и сухими.

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Фото: Piter.tv