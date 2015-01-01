Вооруженный конфликт произошел в поселке Щеглово

В результате 17-летний парень получил травму кисти.

Во Всеволожском районе задержали мужчину, открывшего стрельбу во время конфликта с подростками. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 9 августа очевидцы сообщили о хлопках в поселке Щеглово. Ночью повздорили местный житель и двое юношей 17 и 14 лет. По предварительной информации, первый произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону несовершеннолетних и скрылся. В результате 17-летний парень получил травму кисти.

В тот же день поймали 46-летнего злоумышленника, у него изъяли пистолет "ОСА".

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Фото: Piter.TV