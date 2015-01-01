  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вооруженный конфликт произошел в поселке Щеглово
Сегодня, 11:08
317
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Вооруженный конфликт произошел в поселке Щеглово

0 0

В результате 17-летний парень получил травму кисти.

Во Всеволожском районе задержали мужчину, открывшего стрельбу во время конфликта с подростками. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 9 августа очевидцы сообщили о хлопках в поселке Щеглово. Ночью повздорили местный житель и двое юношей 17 и 14 лет. По предварительной информации, первый произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону несовершеннолетних и скрылся. В результате 17-летний парень получил травму кисти. 

В тот же день поймали 46-летнего злоумышленника, у него изъяли пистолет "ОСА". 

Ранее на Piter.TV: пьяный мужчина угрожал подростку оружием в Красносельском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии