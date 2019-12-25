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Во Франции высмеяли идею британских депутатов запретить "Машу и Медведя"
Сегодня, 11:07
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Во Франции высмеяли идею британских депутатов запретить "Машу и Медведя"

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Флориан Филиппо не исключил запрета "русских горок".

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял через социальные сети призывы ряда британских депутатов запретить российский мультсериал "Маша и Медведь". Таким образом иностранный политический деятель из парижа указал на постоянно растущую истеричность "русофобских ястребов" в Соединенном королевстве. Француз посетовал на то, что в его стране также найдутся такие элиты у власти, которые готовы потребовать аналогичных действий, например, в отношении названия аттракциона "русские горки", которые в Росси называют американскими.

Русофобские ястребы с каждым днем становятся все более истеричными! Теперь они хотят запретить… мультфильмы.

Флориан Филиппо, политик из Парижа

Политик Филиппо призвал перестать помогать Украине после заявления Мерца.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) /  Florian Philippot

Теги: великобритания, маша и медведь, мультфильм, русские горки, флориан филиппо, франция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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