Флориан Филиппо не исключил запрета "русских горок".

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял через социальные сети призывы ряда британских депутатов запретить российский мультсериал "Маша и Медведь". Таким образом иностранный политический деятель из парижа указал на постоянно растущую истеричность "русофобских ястребов" в Соединенном королевстве. Француз посетовал на то, что в его стране также найдутся такие элиты у власти, которые готовы потребовать аналогичных действий, например, в отношении названия аттракциона "русские горки", которые в Росси называют американскими.

Русофобские ястребы с каждым днем становятся все более истеричными! Теперь они хотят запретить… мультфильмы. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Политик Филиппо призвал перестать помогать Украине после заявления Мерца.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Florian Philippot