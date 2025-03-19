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Прокуратура Петербурга добилась возврата 280 тыс. рублей для пенсионерки с инвалидностью
Сегодня, 11:34
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Прокуратура Петербурга добилась возврата 280 тыс. рублей для пенсионерки с инвалидностью

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Женщина предоставила в долг 400 тыс. рублей под расписку.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 69-летней местной жительницы с инвалидностью. В феврале прошлого года заявительница предоставила в долг 400 тыс. рублей под расписку. Деньги нужно было вернуть до 21 мая 2025-го, чего не произошло, рассказали 10 августа в надзорном ведомстве. 

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании просроченной задолженности и процентов за пользование чужими средствами. Требования удовлетворили, в пользу женщины взыскано свыше 280 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала закрыть два пансионата в Стрельне. Во время проверки выявили нарушения санитарных норм.

Фото: Piter.TV 

Теги: долг, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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