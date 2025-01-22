При задержании петербуржец ударил полицейского

Его доставили в отдел за нарушение общественного порядка.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили 6 августа в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что 17 июля фигуранта задержали за нарушение общественного порядка. В полицейском участке обвиняемый применил физическую силу к одному из правоохранителей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что устроивший дебош в троллейбусе предстанет перед судом в Петербурге. Он не хотел платить за проезд. Водитель попросил пассажира внести оплату или покинуть салон. В ответ обвиняемый разбил стекло и ударил его, а затем скрылся. Ущерб составил 83 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV