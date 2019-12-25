Благодаря прокуратуре Петербурга семье компенсируют расходы на лекарства для ребенка с инвалидностью

Несовершеннолетний имеет право на льготное обеспечение медикаментом.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению семьи, в которой проживает ребенок с инвалидностью. Несовершеннолетний имеет право на льготное обеспечение лекарством, однако жизненно необходимый препарат ему не предоставили вовремя. По этой причине заявители купили медикамент на свои средства, сообщили в надзорном ведомстве 6 октября.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании суммы, затраченной на приобретение препарата. Требования удовлетворили.

Ранее мы рассказывали о том, что кредит, взятый петербурженкой под влиянием мошенников, признали недействительным. Преступление в отношении женщины было совершено еще в 2023 году.

Фото: Piter.TV