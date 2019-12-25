  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благодаря прокуратуре Петербурга семье компенсируют расходы на лекарства для ребенка с инвалидностью
Сегодня, 9:32
81
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря прокуратуре Петербурга семье компенсируют расходы на лекарства для ребенка с инвалидностью

0 0

Несовершеннолетний имеет право на льготное обеспечение медикаментом.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению семьи, в которой проживает ребенок с инвалидностью. Несовершеннолетний имеет право на льготное обеспечение лекарством, однако жизненно необходимый препарат ему не предоставили вовремя. По этой причине заявители купили медикамент на свои средства, сообщили в надзорном ведомстве 6 октября. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании суммы, затраченной на приобретение препарата. Требования удовлетворили. 

Ранее мы рассказывали о том, что кредит, взятый петербурженкой под влиянием мошенников, признали недействительным. Преступление в отношении женщины было совершено еще в 2023 году.

Фото: Piter.TV 

Теги: инвалидность, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии