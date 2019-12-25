  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кредит, взятый петербурженкой под влиянием мошенников, признали недействительным
Сегодня, 12:03
195
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Кредит, взятый петербурженкой под влиянием мошенников, признали недействительным

0 0

Преступление в отношении женщины было совершено еще в 2023 году.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. В ноябре 2023 года пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Под влиянием аферистов она оформила кредит в банке и перевела им взятые денежные средства, рассказали 5 октября в надзорном ведомстве. 

В целях защиты прав потерпевшей прокуратура направляла в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. В результате требования были удовлетворены. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге полиция задержала курьера мошенников, который забрал у пенсионера 600 тыс. рублей. Ему сообщили, что якобы все накопления необходимо задекларировать. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, прокуратура
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии