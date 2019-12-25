Кредит, взятый петербурженкой под влиянием мошенников, признали недействительным

Преступление в отношении женщины было совершено еще в 2023 году.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. В ноябре 2023 года пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Под влиянием аферистов она оформила кредит в банке и перевела им взятые денежные средства, рассказали 5 октября в надзорном ведомстве.

В целях защиты прав потерпевшей прокуратура направляла в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. В результате требования были удовлетворены.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге полиция задержала курьера мошенников, который забрал у пенсионера 600 тыс. рублей. Ему сообщили, что якобы все накопления необходимо задекларировать. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Фото: Piter.TV