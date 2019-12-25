В Петербурге полиция задержала курьера мошенников, который забрал у пенсионера 600 тыс. рублей

Преступником оказался 37-летний мужчина.

Полиция задержала предполагаемого курьера мошенников, забравшего у пенсионера 600 тыс. рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

К правоохранителям Московского района 3 октября обратился 85-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, ему позвонили неизвестные и под предлогом необходимости "декларирования" средств убедили отдать их доставщику. Мужчина поверил и последовал указаниям.

В тот же день на Лермонтовском проспекте поймали 37-летнего курьера аферистов. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан курьер мошенников, который забрал у пожилой петербурженки более 180 млн рублей.

Фото: Piter.TV