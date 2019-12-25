  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге полиция задержала курьера мошенников, который забрал у пенсионера 600 тыс. рублей
Сегодня, 11:51
202
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге полиция задержала курьера мошенников, который забрал у пенсионера 600 тыс. рублей

0 0

Преступником оказался 37-летний мужчина.

Полиция задержала предполагаемого курьера мошенников, забравшего у пенсионера 600 тыс. рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

К правоохранителям Московского района 3 октября обратился 85-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, ему позвонили неизвестные и под предлогом необходимости "декларирования" средств убедили отдать их доставщику. Мужчина поверил и последовал указаниям. 

В тот же день на Лермонтовском проспекте поймали 37-летнего курьера аферистов. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан курьер мошенников, который забрал у пожилой петербурженки более 180 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, мошенничество
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии