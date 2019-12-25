Задержан курьер мошенников, который забрал у пожилой петербурженки более 180 млн рублей

Злоумышленники завладели инвестиционными монетами в количестве 422 штук и пятью золотыми монетами.

Полицейские задержали предполагаемого курьера мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

К правоохранителям Красногвардейского района 26 сентября обратилась 77-летняя женщина. В течение нескольких дней пенсионерке звонили неизвестные, которые под предлогом "декларирования" денежных средств убедили ее передать свои накопления криминальным доставщикам. По просьбе потерпевшей сын оставил аферистам 77,3 млн рублей, 120 тыс. евро и 2 тыс. долларов США. Также злоумышленники завладели инвестиционными монетами в количестве 422 штук и пятью золотыми монетами. Их общая стоимость – 42,5 млн рублей. Весь ущерб оценили в 181,8 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вечером 29 сентября на Московском вокзале по подозрению поймали 31-летнего уроженца Челябинской области. Предварительно, мужчина получил предложение о "работе" через мессенджер. Следуя инструкциям, он приезжал по указанным адресам, забирал у жертв деньги и ценности, после чего оставлял все это в тайниках. Фигуранта заключили под стражу до 26 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца будут судить за многомиллионное мошенничество при продаже студий.

Фото: пресс-служба МВД России