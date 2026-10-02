Трамп допустил создание военной базы США в Польше

Президент США заметил, что вопрос все еще прорабатывается.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что американская военная база в Польше может быть создана. Соответствующее заявление иностранный политический лидер сделал местным журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Мы это рассматриваем, и это может быть сделано. Вы не знаете, принял ли я решение или нет. Может быть, я его принял. Дональд Трамп, глава США

Ранее глава польского министерства по обороне Владислав Косиняк-Камыш сообщил о том, что создание постоянной военной базы на территории европейской страны включено в стратегию национальной безопасности США. А 3 июня чиновник передал коллеге, шефу Пентагона Питу Хегсету официальное предложение о создании постоянной американской военной базы в Польше. В начале сентября 2026 года делегация из вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа побывала в республике и осмотрела потенциальные площадки для создания такого объекта. Министр из Польши допустил, что новой базе может быть присвоено имя Трампа.

Трамп уверен, что ему вынесут импичмент при победе демократов на выборах.

Фото и видео: Белый дом