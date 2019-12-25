Петербургские пятиборцы завоевали четыре медали на первенстве России в Челябинске

В копилке сборной города оказались две золотые и две серебряные награды.

В Челябинской области завершилось первенство России по современному пятиборью, на котором воспитанники петербургских СШОР по конному спорту и современному пятиборью, а также УОР № 1 завоевали четыре медали. Как сообщили в Комитете по физической культуре и спорту Петербурга, в копилке сборной города оказались две золотые и две серебряные награды.

Золото в смешанной эстафете среди спортсменов 17–18 лет взяли Екатерина Ванеева и Константин Николаев, набрав 1375 очков. В возрастной категории 15–16 лет лучшими в аналогичной дисциплине стали Алёна Деренчук и Глеб Горшков с результатом 1457 очков.

Помимо этого, серебро в смешанной эстафете (15–16 лет) досталось Милане Шагиной и Фёдору Кузнецову. Ещё одну серебряную награду Милана Шагина завоевала вместе с Антониной Кудакиной в эстафете среди девушек той же возрастной группы.

Ранее спортсмен из Ленобласти Никита Егоров привез из Минска две медали чемпионата Белоруссии по лыжероллерам.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга